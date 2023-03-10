В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Полиция Гамбурга назвала инцидент со стрельбой «массовым убийством на почве одержимости»

Максим Крюков
01:59 10.03.2023
По данным телеканала RTL, открывший огонь в церкви в Гамбурге покончил с собой. Однако пока эта информация остается неподтвержденной.
Полиция Гамбурга назвала инцидент со стрельбой «массовым убийством на почве одержимости»
© Фото: Jonas Walzberg dpa Global Look Press
Читайте нас на:

Правоохранительные органы немецкого Гамбурга, где в результате стрельбы в церкви погибли шесть человек и еще 24 получили ранения, исходят из того, что стрелявший в центре «Свидетелей Иеговы»* (признана экстремистской и запрещена в РФ) покончил с собой. Об этом сообщает немецкий телеканал RTL.

Как передает источник, когда сотрудники полиции вошли в здание, они услышали на верхних этажах выстрел, после чего там было найдено тело предполагаемого злоумышленника. Однако точного подтверждения этой информации пока нет. Следователи продолжают выяснять обстоятельства дела.

Агентство DPA сообщает, что местные правоохранители назвали происшествие «массовым убийством на почве одержимости».

Ранее сообщалось, что группа лиц ворвалась в церковь и открыла беспорядочную стрельбу. Жители города получали сообщения экстренных служб с рекомендацией оставаться дома. В связи с инцидентом в Гамбурге был введен режим антитеррористической операции.

*«Свидетели Иеговы» - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:47 В стране и мире
МГБ ПМР: радиус поражения в случае успеха теракта в Тирасполе составил бы 400 метров
18:21 В стране и мире
Видео
В Женеве пройдут консультации по зерновой сделке с участием РФ и ООН
18:16 В стране и мире
SZ: в Чехии намерены потребовать у РФ плату за пользование землей по советским договорам
18:14 В стране и мире
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
17:09 В стране и мире
В Москве из-за атаки хакеров прозвучала ложная информация о воздушной тревоге
Популярное
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
Видео
Пассажир показал видео из самолета Питер - Ижевск после начала пожара в двигателе
В подготовке теракта в Тирасполе подозревают завербованного СБУ уроженца ПМР
Видео
МЧС опубликовало видео спасения ребенка из-под завалов в поселке под Читой
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение восьми килограммов золота
Mash: у Костомарова прогрессирует сепсис и продолжают отмирать ткани рук и ног
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.