Полиция Гамбурга назвала инцидент со стрельбой «массовым убийством на почве одержимости»

По данным телеканала RTL, открывший огонь в церкви в Гамбурге покончил с собой. Однако пока эта информация остается неподтвержденной.

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Правоохранительные органы немецкого Гамбурга, где в результате стрельбы в церкви погибли шесть человек и еще 24 получили ранения, исходят из того, что стрелявший в центре «Свидетелей Иеговы»* (признана экстремистской и запрещена в РФ) покончил с собой. Об этом сообщает немецкий телеканал RTL.

Как передает источник, когда сотрудники полиции вошли в здание, они услышали на верхних этажах выстрел, после чего там было найдено тело предполагаемого злоумышленника. Однако точного подтверждения этой информации пока нет. Следователи продолжают выяснять обстоятельства дела.

Агентство DPA сообщает, что местные правоохранители назвали происшествие «массовым убийством на почве одержимости».



Ранее сообщалось, что группа лиц ворвалась в церковь и открыла беспорядочную стрельбу. Жители города получали сообщения экстренных служб с рекомендацией оставаться дома. В связи с инцидентом в Гамбурге был введен режим антитеррористической операции.

*«Свидетели Иеговы» - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.