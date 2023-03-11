В Москве задержан разыскиваемый Интерполом спортсмен

Как утверждается, при задержании полицейские обнаружили у него пистолет.

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В Москве задержали уроженца Азербайджана, который разыскивался Интерполом по подозрению в умышленном убийстве на территории Украины, а также в незаконном хранении оружия в Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает агентство, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, инспекторы на посту Дорожно-патрульной службы на МКАД потребовали водителя автомобиля остановиться, у него собирались проверить документы.

Однако мужчина продолжил ехать, несмотря на требование правоохранителей. Полиция погналась за ним, в одном из московских дворов он бросил транспортное средство и побежал, правоохранители начали стрелять. Во время задержания у спортсмена Джаббара Юсифи нашли пистолет.

Его первый тренер Аскар Калашов рассказал «Известиям», что после того, как мужчина попал в розыск, он позвонил ему и сообщил, что убил человека, который изнасиловал или пытался изнасиловать его мать.