Украинский пленный Шитра рассказал о скотском отношении своего командования к подчиненным

Мужчина также рассказал о человечном отношении со стороны представителей Российской армии, с которым он столкнулся в плену. Он отметил, что его товарищу оказали медицинскую помощь.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Украинский пленный Дмитрий Шитра назвал скотским отношение командования к своим подчиненным. Видеозапись его рассказа публикует Министерство обороны России.

«У нас не хватает офицеров, офицеры сидят в тылу. Поставили сержанта, говорят, ты старший группы, все, вперед. Такого скотства я еще не видел нигде, чтобы так к своим подчиненным относились», - признался мужчина.

Дмитрий добавил, что не хотел идти на позиции. Его обещали поменять через пару дней, однако не сделали этого и на третий день. Затем их позиции заняли российские военнослужащие, украинцы сложили оружие и сдались в плен. Среди товарищей Дмитрия был раненый, ему помогли российские медики.

«Был хлопчик среди нас раненый, я так понимаю, осколки гранаты ноги ему посекли. Мы перевязали, а когда приехали к вашему вышестоящему руководству, оказали медицинскую помощь, обработали рану, ему стало намного легче и лучше», - добавил пленный.

По словам мужчины, многие украинцы не хотят воевать, однако за отказ сажают в тюрьму.

Другой украинский пленный боевик рассказал о пристрастии своих товарищей к наркотикам и мародерству.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов