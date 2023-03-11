В Москве ожидается ледяной дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду

В воскресенье воздух в столице может прогреться до плюс 5 градусов.

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В предстоящее воскресенье в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в столичной мэрии.

«Продолжит идти мокрый снег, возможен ледяной дождь и гололедица», - сообщается в Telegram-канале сайта мэрии.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в воскресенье погода побалует теплом москвичей и гостей столицы. По его словам, воздух прогреется до плюс 5 градусов.

Столбики термометров поползут вверх под влиянием теплых воздушных масс из Турции. Вильфанд отметил, что москвичи не ощутят тепла из-за осадков и сильного ветра.