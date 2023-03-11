Экипажи Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные позиции националистов

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Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удары по военным объектам, а также технике украинских боевиков. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. Об этом в субботу рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке их к повторному боевому вылету.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы российских истребителей Су -35 в зоне СВО. В ходе патрулирования был замечен и уничтожен вражеский самолет. Чтобы незаметно подобраться к цели, наши пилоты выполняют вылеты на малых высотах. При этом штурмовая авиация часто работает парами, прикрывая друг друга от систем ПВО противника.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.