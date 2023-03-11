Под Марьинкой экипаж «Мста-С» уничтожил целую колонну украинских боевиков

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Серьезные бои идут на стратегически важном участке под Марьинкой. Российская артиллерия по интенсивности ударов в десятки раз превосходит вражескую. Основной задачей бойцов в этом районе является блокирование снабжения украинских националистов.

Противник пытается подвозить резервы, но дороги находятся под огневым контролем. Недавно экипаж самоходной артиллерийской установки «Мста-С» разбил целую колонну боевиков.

«Минуты 3-4 понадобилось, чтобы остановить колонну. Сделали шесть залпов. Боеприпасы перевозили, живую силу», - рассказал командира экипажа с позывным «Четвертый».

За уничтожение колонны военного приставили к награде. Он один из самых опытных в своей батарее. Служит с начала спецоперации. Был ранен. Восстановился и снова встал в строй.

Орудия постоянно передвигаются. Это позволяет не только избегать потерь, но и добиваться эффекта неожиданности. Противник никогда не знает, откуда будет нанесен удар.

Ранее российские ракетчики показали, как бьют по укреплениям боевиков в зоне спецоперации. Они работают по тем позициям, откуда националисты систематически обстреливают наши рубежи. При этом необходимо соблюдать главное правило - скрыться в ту же минуту, как произведен огонь.