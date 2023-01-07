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Опубликованы кадры манифестации «желтых жилетов» в Париже

Игнат Далакян
17:49 07.01.2023
Демонстранты протестуют против инфляции и подорожания жизни.
© Видео: @galbeelafille, Twitter © Фото: @galbeelafille, Twitter
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В Париже началась манифестация сторонников движения «желтые жилеты». Об этом передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Шествие стартовало в субботу после 14:30 по местному времени (16.30 по московскому времени) с площади Бретей в 7-м округе Парижа. Протестующие направляются в сторону бульвара Берси в 12-м округе французской столицы. Со всех сторон демонстрантов сдерживают полицейские и жандармы.

Участники движения «желтые жилеты» протестуют против роста инфляции, подорожания жизни, пенсионной реформы и применения французским правительством статьи 49.3 конституции, позволяющая принимать закон без обсуждения в парламенте.

Кадры с места события выкладывают очевидцы.

Ранее во Франции беспорядки и стычки с полицией устраивали курдские демонстранты. Протест вызвал инцидент в курдском общественном центре и ресторане, когда 60-летний мужчина открыл стрельбу по посетителям.

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