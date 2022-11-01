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Мимо Земли пронесся астероид размером с небоскреб Бурдж-Халифа

Максим Крюков
05:50 01.11.2022
По словам ученых, в случае столкновения с Землей такой астероид может причинить серьезный ущерб.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда", YOUTUBE.COM/Ciência News © Фото: NASA Keystone Press Agency Global Look Press
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В ночь на 1 ноября мимо Земли пронесся потенциально опасный астероид. Гигантский камень размером с небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае пролетел на расстоянии почти в два с половиной миллиона километров, а его скорость в 68 раз превысила скорость звука.

По словам ученых, в случае столкновения с Землей такой астероид может причинить серьезный ущерб. Но больше всего астрономов поразило то, что заметить угрозу удалось только в сентябре. По их словам, это рушит все надежды на то, что опасные астероиды можно вовремя засечь и теоретически попытаться избежать столкновения или спрогнозировать его, сообщает издание Space.

В начале октября зонд DART, выпущенный NASA в рамках эксперимента по изменению орбиты двойного астероида, успешно справился со своей задачей. Под его воздействием заметно поменялась траектория движения астероида Диморф, с которым аппарат столкнулся в космосе.

Ранее астроном оценил планы Китая по нейтрализации угрожающих Земле астероидов. Владимир Чичмарь отметил, что инициатива КНР, который намерен реализовать проект по нейтрализации угрожающих Земле астероидов, потребует колоссальных экономических вложений.

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