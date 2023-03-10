Премьер-министр Финляндии посетила похороны лидера «Правого сектора»* Коцюбайло

На церемонию прощания с боевиком прибыл и глава киевского режима Владимир Зеленский.

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Финский премьер-министр Санна Марин в ходе своего визита в Киев посетила похороны одного из главарей националистического движения «Правый сектор»* Дмитрия Коцюбайло. На церемонии вместе с ней присутствовал украинский президент Владимир Зеленский.

Руководители стран передали матери Коцюбайло награду «Крест боевых заслуг». Ее присвоили посмертно, сообщили в пятницу в офисе Зеленского.

Напомним, о смерти националиста в минувшую среду сообщил украинский президент. Боевика ликвидировали под Артемовском.

Коцюбайло был один из лидеров «Правого сектора»*. Он участвовал в «евромайдане», а также воевал в Донбассе с 2014 года.

* «Правый сектор» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.