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Spiegel: немецкий концерн перестал бесплатно доставлять гумпомощь на Украину

Сергей Лебедев
15:26 11.03.2023
Акционерное общество больше не может жертвовать собственные средства.
Spiegel: немецкий концерн перестал бесплатно доставлять гумпомощь на Украину
© Фото: Frank May, picture alliance, GlobalLookPress
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Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn с 1 января этого года перестал доставлять на Украину гуманитарные грузы на безвозмездной основе. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Spiegel.

«Эта поддержка недавно закончилась так же внезапно, как и началась. С 1 января 2023 года DB Cargo больше не предлагает бесплатные перевозки на Украину», — говорится в статье.

По данным издания, это решение объясняется юридическими причинами. Отмечается, что акционерное общество может жертвовать только до определенной суммы.

Напомним, недавно в Германии заявили о готовности построить на Украине завод по производству танков. Его стоимость оценивается в 200 миллионов долларов.

По словам руководителя оборонного концерна ФРГ Rheinmetall Армина Паппергера, переговоры о заводе - многообещающие. Предприятие на Украине было бы способно выпускать до 400 танков Panther ежегодно.

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