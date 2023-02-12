Хуснуллин осмотрел строительство водовода из Ростовской области в ДНР
Проектная мощность будущего водовода из реки Дон в Донецк составит до 300 тысяч кубических метров воды в сутки.
© Фото: mkhusnullin, Telegram
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин осмотрел стройплощадку будущего водовода из реки Дон в Донецк. Основные работы сейчас ведутся в Ростовской области силами специалистов военно-строительного комплекса Минобороны России.
«Рассвет сегодня встретил уже в Ростовской области, где осмотрел ход строительства водовода из реки Дон в Донецк», - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Проектная мощность водовода, который будет восьмым построенным силами МО РФ, составит до 300 тысяч кубических метров воды в сутки и сможет обеспечить бытовые нужды и потребности жителей Донбасса.
Экспертное мнение и аналитика