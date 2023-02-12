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Хуснуллин осмотрел строительство водовода из Ростовской области в ДНР

Ян Брацкий
08:58 12.02.2023
Проектная мощность будущего водовода из реки Дон в Донецк составит до 300 тысяч кубических метров воды в сутки.
Хуснуллин осмотрел строительство водовода из Ростовской области в ДНР
© Фото: mkhusnullin, Telegram
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин осмотрел стройплощадку будущего водовода из реки Дон в Донецк. Основные работы сейчас ведутся в Ростовской области силами специалистов военно-строительного комплекса Минобороны России.

«Рассвет сегодня встретил уже в Ростовской области, где осмотрел ход строительства водовода из реки Дон в Донецк», - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Проектная мощность водовода, который будет восьмым построенным силами МО РФ, составит до 300 тысяч кубических метров воды в сутки и сможет обеспечить бытовые нужды и потребности жителей Донбасса.

© mkhusnullin, Telegram

Проектом также предусмотрена прокладка двух нитей магистрального трубопровода по 200 километров каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тысяч кубических метров.

Ранее ход работ проверил замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Он облетел стройплощадку в ДНР на вертолете. Завершить строительство нового водовода планируется уже весной текущего года.

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