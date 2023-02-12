Хуснуллин осмотрел строительство водовода из Ростовской области в ДНР

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Проектом также предусмотрена прокладка двух нитей магистрального трубопровода по 200 километров каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тысяч кубических метров.

Ранее ход работ проверил замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Он облетел стройплощадку в ДНР на вертолете. Завершить строительство нового водовода планируется уже весной текущего года.