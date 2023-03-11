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Финские власти удивились словам премьера Марин о передаче истребителей Киеву

Анна Касаткина
14:00 11.03.2023
Глава правительства Финляндии Санна Марин не обсуждала с другими вопрос поставки истребителей Киеву, заявили президент и министр обороны страны.
Финские власти удивились словам премьера Марин о передаче истребителей Киеву
© Фото: Hoch Zwei, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Вопрос передачи Украине истребителей Hornet финскими властями ранее не обсуждался. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте, сообщает Helsingin Sanomat.

«Это ни с кем не обсуждалось», - сказал он.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен также отметил, что озвучившая идею о передаче истребителей глава правительства Санна Марин не предупреждала его о своем намерении. Он предполагает, что разговора с командующим ВС страны Тимо Кивиненом на эту тему тоже не было.

Кайкконен поддерживает передачу Украине тяжелых летальных вооружений, однако считает, что следует подумать о «других способах» вместо передачи истребителей.

Ранее Марин в Киеве допустила передачу Украине истребителей Hornet, так как через три года Финляндия получит F-35. Она заявила, что дискуссия о поставках самолетов находится «на ранней стадии».

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