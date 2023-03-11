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Премьер Финляндии Марин допустила поставку истребителей Киеву

Анна Касаткина
13:15 11.03.2023
Дискуссия о поставке истребителей находится на ранней стадии, уточнила глава правительства.
Премьер Финляндии Марин допустила поставку истребителей Киеву
© Фото: Hoch Zwei, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Финляндия может рассмотреть вопрос передачи Украине истребителей Hornet, так как через три года Хельсинки планирует получить новые американские F-35. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин во время визита в Киев, сообщает Yle.

«Я думаю, мы можем обсудить и Hornet, можно ли будет передать их Украине и какая подготовка потребуется», - сказала она.

По словам Марин, эта дискуссия пока находится на ранней стадии и требует сотрудничества на международном уровне.

Истребители McDonnell Douglas F/A-18 Hornet поступили на вооружение Финляндии в 1995-2000 годах, по данным на 2018 год страна обладала 62 такими самолетами.

Ранее Финляндия заключила контракт с американской Lockheed Martin на поставку 62 многоцелевых истребителей F-35. Первые самолеты страна должна получить в 2026 году.

В США ранее сообщили, что не рассматривают передачу Киеву истребителей F-16. В этом отношении позиция властей Соединенных Штатов Америки не изменилась, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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