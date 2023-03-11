Белый дом и ЕС объявили о решении предпринять «новые шаги», чтобы помешать обходу санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что стороны также обсуждали содействие киевскому режиму, включая поддержку бюджета и обеспечение беженцев.

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В Белом доме прошла встреча президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Из совместного заявления сторон следует, что Вашингтон и Евросоюз делают новые шаги по пресечению обхода санкций в отношении России третьими странами.

«Мы вместе с широкой коалицией партнеров ввели быстрые и широкомасштабные санкции, которые сокращают доходы России для финансирования ее военно-промышленной базы», - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Белого дома.

По словам главы ЕК, обсуждалась также содействие киевскому режиму, включая поддержку бюджета и обеспечение беженцев.

«Соединенные Штаты и Европейский союз работают над тем, чтобы обеспечить Украине необходимую безопасность, экономическую и гуманитарную поддержку столько, сколько потребуется», - сказала она.

Отмечается, что стороны намерены добиваться дальнейшей интеграции Украины в энергетические рынки Европы и диверсификации источников энергоносителей для стран Старого Света и снижения ее энергопотребления.

Байден и фон дер Ляйен также заявили, что планируют завершить переговоры об американских торговых пошлинах на сталь и алюминий к октябрю этого года и немедленно начинают обсуждать подготовку соглашения о критически важных полезных ископаемых.

Ранее президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предоставление помощи Украине в сфере безопасности и «навязывание России издержек». Кроме того, главы западных государств подтвердили свое обязательство тесно координировать усилия по ускорению перехода к чистой энергетике.