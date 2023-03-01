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Аналитик Карташова рассказала, как пандемия повлияла на продажи лекарств онлайн

Алексей Курильченко
15:32 01.03.2023
В настоящее время доля «екома» на фармацевтическом рынке составляет не более 11%.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Bulkin Sergey,news.ru, Globallookpress
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Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств, который стартовал в трех регионах России, позволит определить, какую долю рынка может занять «еком» - онлайн-продажа медикаментов. На данный момент эта доля незначительна - даже с учетом пандемии коронавируса. Об этом «Звезде» рассказала эксперт фармацевтического рынка Виктория Карташова.

«Здесь интересно посмотреть, как будет меняться модель коммерческого функционирования рынка классических аптек и "еком" сегмента. Много говорилось о том, что как только запустится онлайн, то он тут же отъест огромную долю рынка. Но даже ковид показал, что сейчас доля "екома" на фармацевтическом рынке в пределах 11%. Это среднемировые значения, мы не говорим о доле в 30%. Все потому, что есть определенная специфика, есть консультирование на местах, что тоже важный аспект - человек может прийти и получить консультацию от профессионала», - рассказала Карташова.

Напомним, с 1 марта в Москве, Подмосковье и Белгородской области стартовал эксперимент по дистанционной продаже рецептных лекарственных средств. Он продлится до 2026 года.

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