Сделано в аптеке: зачем Россия возрождает аптечное производство

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В российских аптеках вновь начнут не только продавать, но и готовить рецептурные препараты. Закон, подписанный президентом, вступит в силу в сентябре будущего года. В актуальности проблемы разбиралась корреспондент Наталья Жадько.

Дерматолог подобрал Дине Дардур особое лекарство, учитывая особенности организма и заболевания. Здесь четко подобрана дозировка, состав и компоненты – все по индивидуальному рецепту. В обычной аптеке такой препарат не купишь, а вот в производственной изготовить могут.

«Ты приходишь, в аптеке смотрят рецепт, через день или, если нужно быстро, вечером, уже можно взять готовый препарат. Помогает очень хорошо. Индивидуально подбирают дозировки. Смотрят, что лучше подходит к твоей коже», - рассказала Дина Дардур.

В этой же столичной аптеке покупает лекарства для детей и Галина Белова. Состав подбирают, учитывая особенности ее ребенка. На больших производствах в промышленных масштабах этого сделать практически невозможно.

«Лекарства для детей, у них дозировка, особенности организма могут быть, заболевания, это учитывается доктором, прописывается то, что можно, чтобы избегать компонентов, которые идут в стандартных лекарствах, их нельзя изъять из этого лекарства», - объяснила Галина Белова.

Каждый ингредиент взвесить строго до миллиграмма и использовать только натуральные компоненты: без красителей, ароматизаторов и химических примесей. В этой производственной аптеке такой алгоритм не то чтобы традиция - правило. Вот, например, упаковывают порошок от гриппа.

Лекарства здесь начали изготавливать еще в советское время – с 1960-х годов. Руководитель производственного коллектива Марина Платонова застала времена, когда в аптеке не было отбоя от заказов.

«Отдел пользовался большим спросом. Приезжали из Химок, Звенигорода, откуда угодно, потому что у них не было производственных аптек, индивидуальное изготовление требовалось всегда. Мы можем изготовить любую дозировку для любого пациента, для этого есть технологии, мы для этого учились, это очень востребовано», - рассказала Марина Платонова, руководитель коллектива рецептурно- производственного отдела аптеки №313 Мособлмедсервиса.

Около десяти лет назад провизорам запретили самостоятельно готовить препараты, которые уже зарегистрированы и имеют фармацевтическую лицензию в России. Из-за этого производственные аптеки стали массово закрываться по всей стране. Сократились объемы и номенклатура лекарств, которые можно было бы сделать «не отходя от кассы» и при этом не нарушить патент правообладателей.

Одна из самых знаменитых была в Северной столице. Сейчас это музей-аптека доктора Вильгельма Пеля.

«Аптека появилась в первой четверти 18 века и практически до 21 просуществовала. Владелец Вильгельм или Василий Пель, как его еще называли, был прогрессивным аптекарем , считалось, что с него началось производство лекарств в том виде, в которых они сейчас существуют», - рассказала Жанна Ховалыг, экскурсовод.

Здесь поставляли мази, порошки, микстуры и таблетки даже в императорский дворец, а пилюли для знатных дам могли готовить в цвет туалета, чтобы подчеркнуть их статус – бирюзовые, алые, золотые. Производство лекарств прекратилось в 1980-е годы, а сама аптека перестала работать в 2019-м. Но, возможно, производство здесь вновь поставят на рельсы – в начале этой недели президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий государственным аптекам готовить лекарства.

«Возобновление процесса изготовления препаратов в аптеках - это положительное явление, потому что мы сталкиваемся и среди прихожан этой аптеки, они, кстати, приходят сюда как в аптеку, а не музей. Они с ностальгией вспоминают ,что в аптеке готовили мази ,порошки. Фармацевты сожалеют, что эти времена ушли», - подчеркнула Жанна Ховалыг, экскурсовод.

Поправки к закону вступят в силу 1 сентября 2023 года. Согласно документу, аптеки, в том числе и ветеринарные, получат право изготавливать мази, микстуры, порошки, растворы и многое другое как из фармацевтических субстанций, так и из готовых рецептурных препаратов.

«Это дает возможность аптекам производить те лекарства, которые мы помним еще с того времени, когда фармацевты готовили небольшие дозы для детей, для новорожденных. Это даст возможность доступа к лекарственным средствам и, естественно, их ценовая политика - это самое важное», - считает Леонид Огуль, первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ.

Поправки коснутся аптек, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. А вот для индивидуальных предпринимателей нововведения недоступны. Это связано с требованиями, которые предъявляют к качеству препаратов.

«Это временна мера, которая направлена на то, чтоб избежать коммерционализации, сохранить качество и контроль государства. Для чистоты отношений важно сказать, что только 16 ИП имеют лицензию на работу в производственной аптеке», - подчеркнул Айрат Фаррахов, автор законопроекта, член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам.

Подобные производства в какой-то мере помогут справиться и с дефицитом лекарств, но, конечно, не в промышленных масштабах, а только в тех, в которых остро нуждается тот или иной пациент.

«Например, пациенту сложно глотать, у него трубка во рту. Ему нужна лекарственная форма, которую можно ввести иначе, свеча, например. Есть индивидуальные особенности. В этом вся прелесть и форма изготовления экстемпоральных препаратов», - отметила Нелли Игнатьева, руководитель Ассоциации аптечных сетей.

Теперь главная задача – наладить механизм производства, обеспечить аптеки необходимой материальной базой, и самое важное – грамотными специалистами.