Замполит рассказал, как во время минометного обстрела ВСУ вынес из-под огня 11 раненых бойцов

Эвакуация проходила в ночное время. В общей сложности было сделано два рейса.

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Капитан ВС РФ, заместитель командира батальона по военно-политической работе Игорь Татарников рискуя жизнью спас боевых товарищей. Во время внезапного минометного обстрела он вынес из-под огня 11 раненых военнослужащих.

«По приказу командира батальона был назначен главным по эвакуации данных военнослужащих, раненых. Оказывали им первую медицинскую помощь, эвакуировали в госпиталь», - сказал Татарников в ролике, опубликованном в Telegram-канале «Герои спецоперации Z».

Он отметил, что эвакуация проходила под минометным обстрелом противника, в ночное время. В общей сложности было сделано два рейса, удалось эвакуировать 11 человек.

Раненых оперативно доставили в полевой госпиталь. Благодаря мужеству офицера они остались живы.

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