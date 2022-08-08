Армия Армия Армия

Замполит рассказал, как во время минометного обстрела ВСУ вынес из-под огня 11 раненых бойцов

Анна Назайкина
12:59 08.08.2022
Эвакуация проходила в ночное время. В общей сложности было сделано два рейса.
© Видео: heroesofZ, Telegram © Фото: heroesofZ, Telegram
Читайте нас на:

Капитан ВС РФ, заместитель командира батальона по военно-политической работе Игорь Татарников рискуя жизнью спас боевых товарищей. Во время внезапного минометного обстрела он вынес из-под огня 11 раненых военнослужащих.

«По приказу командира батальона был назначен главным по эвакуации данных военнослужащих, раненых. Оказывали им первую медицинскую помощь, эвакуировали в госпиталь», - сказал Татарников в ролике, опубликованном в Telegram-канале «Герои спецоперации Z».

Он отметил, что эвакуация проходила под минометным обстрелом противника, в ночное время. В общей сложности было сделано два рейса, удалось эвакуировать 11 человек.

Раненых оперативно доставили в полевой госпиталь. Благодаря мужеству офицера они остались живы.

Ранее подполковник ВС РФ, артиллерист танкового полка Юрий Быстров рассказал, как освобождали от украинских националистов один из населенных пунктов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:20 Армия
Видео
МО РФ: украинское нацформирование «Кракен» утратило боеспособность из-за российских ударов
12:36 В стране и мире
В Кремле заявили о возможных катастрофических последствиях обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
11:54 В стране и мире
СВР заявила об «освоении» Украины Польшей
11:26 В стране и мире
Власти Херсона заявили, что ВСУ ударили по мосту через Днепр из РСЗО HIMARS
11:09 В стране и мире
В посольстве Болгарии опровергли отказ в выдаче виз россиянам
Популярное
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.