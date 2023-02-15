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Потоки лавы выплескиваются из вулкана Килауэа на Гавайях

Игнат Далакян
16:27 15.02.2023
Очевидцы публикуют кадры бурлящей лавы из вулкана на Гавайях, которая выплескивается из недр земли.
© Видео: @Susarsan_K, @HsnHalimSARIOVA, Twitter © Фото: @HsnHalimSARIOVA, Twitter
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Потоки бурлящей лавы выплескиваются из вулкана Килауэа на Гавайях.

На видео из соцсетей видно, как бурлящая вулканическая масса вырывается из-под земли на поверхность.

Килауэа - один из самых активных вулканов в мире, находящийся на Гавайском архипелаге. Он снова возобновил извержение после остановки в декабре прошлого года. Власти успокаивают местных жителей тем, что активность вулкана полностью находится в пределах Гавайского вулканического национального парка и не представляет угрозы для населенных пунктов.

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