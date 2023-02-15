В стране и мире Потоки лавы выплескиваются из вулкана Килауэа на Гавайях Игнат Далакян Очевидцы публикуют кадры бурлящей лавы из вулкана на Гавайях, которая выплескивается из недр земли. © Видео: @Susarsan_K, @HsnHalimSARIOVA, Twitter © Фото: @HsnHalimSARIOVA, Twitter Читайте нас на: Потоки бурлящей лавы выплескиваются из вулкана Килауэа на Гавайях. На видео из соцсетей видно, как бурлящая вулканическая масса вырывается из-под земли на поверхность. Килауэа - один из самых активных вулканов в мире, находящийся на Гавайском архипелаге. Он снова возобновил извержение после остановки в декабре прошлого года. Власти успокаивают местных жителей тем, что активность вулкана полностью находится в пределах Гавайского вулканического национального парка и не представляет угрозы для населенных пунктов. Экспертное мнение и аналитика