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Власти США добиваются не «слишком тяжелого поражения» России на Украине из опасений ущерба для глобальной стабильности в случае падения Москвы. Об этом заявил член палаты представителей Сет Мултон.

«Я не знаю, будет ли хорошо для стабильности в мире, если российское правительство падет. К примеру, я говорю о распространении ядерного оружия. Поэтому, говорить о том, что мы желаем России позорного поражения и падения всего правительства, это не то, чего мы в действительности хотим», - цитирует Мултон РИА Новости.

При этом, Мултон уточнил, что Вашингтон не имеет намерения «уничтожать Россию». Обращаясь к главе Белого дома Джо Байдену он попросил нарастить оружейные поставки киевскому режиму, чтобы обеспечить его успех.

Между тем, украинские подопечные опустошают арсеналы Соединенных Штатов с огромной скоростью. Ранее журналист Брэдли Девлин подсчитал, что для их восстановления Вашингтону потребуется шесть лет.