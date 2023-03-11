В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Конгрессмен Мултон: США не хотят «слишком тяжелого поражения» России

Ян Брацкий
01:15 11.03.2023
Сет Мултон опасается, что в случае тотального поражения России на Украине возникнет риск бесконтрольного распространения ядерного оружия.
Конгрессмен Мултон: США не хотят «слишком тяжелого поражения» России
© Фото: imageSPACE, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Власти США добиваются не «слишком тяжелого поражения» России на Украине из опасений ущерба для глобальной стабильности в случае падения Москвы. Об этом заявил член палаты представителей Сет Мултон.

«Я не знаю, будет ли хорошо для стабильности в мире, если российское правительство падет. К примеру, я говорю о распространении ядерного оружия. Поэтому, говорить о том, что мы желаем России позорного поражения и падения всего правительства, это не то, чего мы в действительности хотим», - цитирует Мултон РИА Новости.

При этом, Мултон уточнил, что Вашингтон не имеет намерения «уничтожать Россию». Обращаясь к главе Белого дома Джо Байдену он попросил нарастить оружейные поставки киевскому режиму, чтобы обеспечить его успех.

Между тем, украинские подопечные опустошают арсеналы Соединенных Штатов с огромной скоростью. Ранее журналист Брэдли Девлин подсчитал, что для их восстановления Вашингтону потребуется шесть лет.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:59 В стране и мире
В разведке США заявили, что только у России есть стратегические гиперзвуковые ракеты
20:17 В стране и мире
Bloomberg: Турция запретила транзит в Россию санкционных товаров с 1 марта
18:40 В стране и мире
Лукашенко подписал указ о призыве на службу 250 офицеров запаса
18:09 В стране и мире
Зеленский заявил, что украинцы не подрывали «Северные потоки»
18:27 В стране и мире
В Грузии заявили о прибывших на протесты украинских «бойцах» - сторонниках Саакашвили
Популярное
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
Видео
Пассажир показал видео из самолета Питер - Ижевск после начала пожара в двигателе
В подготовке теракта в Тирасполе подозревают завербованного СБУ уроженца ПМР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.