Эксперт Кадаков посоветовал автомобилистам промыть топливный бак после зимы

Он объяснил, что в холодное время года и при перепадах температуры влага активно конденсируется в топливном баке.

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Автоэксперт Максим Кадаков в разговоре с RT объяснил, каким образом подготовить машину к наступлению климатической весны.

«Когда наступает теплая, сухая погода, желательно хорошо помыть кузов после всей химии, соли и реагентов, а также днище, чтобы не было дополнительных очагов коррозии», - сказал он.

По словам Кадаков, также следует тщательно осмотреть кузов после того, как автомобиль пройдет мойку. В случае, если возникли какие-то сколы, их нужно «залечить». Автомобилистам также порекомендовали заняться уборкой салона.

«Выбить, помыть коврики, покрытие пола салона также необходимо высушить, чтобы не было скопления влаги, не было запахов после застоя», - добавил эксперт.

Кадаков также призвал водителей произвести замену щеток стеклоочистителя. Если же настал момент замены масла - апрель и май отлично подходят для этого.

«Лучше немного переездить на зимних шинах, потому что погода изменчива. Если давно не меняли, поменять тормозную жидкость и промыть систему», - заявил специалист.

Если подходить дотошно к подготовке транспортного средства к весеннему периоду, можно заняться промывкой топливного бака или сливом всего топлива.

«Потому что зимой и при перепадах температуры влага активно конденсируется в топливном баке и зачастую остается в нем», - разъяснил эксперт.

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