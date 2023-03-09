Автоэксперт Сажин спрогнозировал подорожание летних шин на 15-20%

Эксперт отмечает, что увеличение стоимости связано с подорожанием сырья и логистики по его доставке.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Стоимость летних шин для автомобилей может увеличиться на 15-20%. Это связано с тем, что дорожает сырье и логистика по его доставке. Об этом в беседе со «Звездой» заявил автоэксперт Владимир Сажин. По его словам, цифра в 50% - критический прогноз.

«Может, на пике продажи - да, когда продавцы захотят получить максимальную прибыль на межсезонной смене резины - цены поднимутся, но потом упадут», - сказал Владимир Сажин.

Он отметил, что санкции на стоимость летней резины мало повлияют. По его словам, на территории бывшего СССР есть предприятия, производящие покрышки.

«Иностранные производители производят на нашей территории шины. Они просто перепрофилировались на производство под другой маркой», - добавил Сажин.

Сегодня появилась информация о том, что в Национальном автомобильном союзе спрогнозировали подорожание летней резины до 50%. Вице-президент союза Ян Хайцеэр рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что увеличение стоимости уже наблюдается. Это происходит из-за антироссийских санкций и закрытия зарубежных фирм в России.