Кикина и другие космонавты экипажа Crew-5 перешли на борт МКС

Теперь на Международной космической станции будут работать 11 астронавтов.

© Видео: NASA © Фото: NASA, Twitter

Астронавты экипажа миссии Crew-5 вместе с россиянкой Анной Кикиной перешли на борт Международной космической станции после стыковки с ней американского космического корабля Crew Dragon. Трансляцию ведет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Теперь на МКС будут работать 11 космонавтов. С 27 апреля 2022 года на станции пребывают Роберт Томас Хайнс, Джессика Уоткинс, Саманта Кристофоретти и Челл Норвуд Линдгрен, а 21 сентября 2022 года к ним прилетели Рубио Франсиско Карлос, Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев.

Напомним, стыковка космического аппарата, в состав основного экипажа которого вошли астронавты NASA Николь Мэнн (командир), Джош Кассада (пилот), астронавт Японского космического агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коичи Ваката (специалист миссии-1), а также космонавт Роскосмоса Анна Кикина (специалист миссии-2), прошла в автоматическом режиме в 00:01 (по московскому времени). Люк корабля был открыт через полтора часа с лишним.