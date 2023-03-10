Орбан призвал задуматься об отношениях Венгрии и России

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Венгрии следует обдумать, какие отношения с Россией она будет выстраивать в ближайшие 10-15 лет. Об этом на экономическом форуме в Будапеште заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

По его словам, естественно и понятно, что России и Европе после окончания конфликта на Украине придется выстраивать взаимоотношения, однако пока это «далеко от реальности».

«Внешней и экономической политике Венгрии необходимо много думать о том, какую систему отношений мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10-15 лет», - цитирует Орбана РИА Новости.

При этом он отметил, что в интересах Будапешта, в основном по причинам энергетического характера, сохранить как можно больше связей с Москвой.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия должна оставаться в стороне от украинского конфликта. По его словам, это «единственное верное решение».