МО РФ показало боевую работу комплексов «Штурм-С» на Южно-Донецком направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры боевой работы противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С». Их расчеты поддерживают продвижение танковых подразделений ВВО на Южно-Донецком направлении.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что самоходный противотанковый комплекс «Штурм-С» может не только бороться с бронетехникой, но и поражать живую силу, укрепления, а также низколетящие на малой скорости воздушные цели.

«Нельзя просто выехать и выстрелить на максимуме - на пяти километрах. Подъезжаем ближе, на два-три километра, иногда на полтора, и производим пуск», - оценил условия пересеченной местности на Южно-Донецком направлении командир экипажа ПТРК с позывным Кремень.

«Штурм-С» построен на базе многоцелевого бронетягача МТ-ЛБ. Комплекс может стрелять ракетами с термобарической боевой частью, чтобы бить засевшую в укреплениях пехоту.

«Для выполнения задачи нужна большая скорость, нужно следить за дорогой, обходить противотанковые рвы, маневрировать, чтобы противник нас не заметил», - заявил механик-водитель противотанкового дивизиона с позывным Лис.

Стоит отметить, что ракеты комплекса идут со сверхзвуковой скоростью на всех участках полета. При этом боекомплект «Штурм-С» насчитывает 12 таких ракет.

Ранее «Звезда» показала, как расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» сровняли с землей украинский опорный пункт с узлом связи.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов