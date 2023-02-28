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МО РФ: прибывший в Краматорск поезд с грузом химических веществ сопровождали иностранцы

08:08 28.02.2023
Вагон с химическими веществами отцепили, отправили на территорию металлургического завода и там разгрузили под присмотром сотрудников Службы безопасности Украины.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Поезд, перевозивший химические вещества и прибывший в Краматорск 10 февраля, сопровождали иностранные граждане. Об этом глава войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов сообщил на брифинге во вторник, 28 февраля.

© Минобороны России

По его словам, груз находился в 16 герметичных металлических ящиках, на восьми из которых стоял знак химической опасности, надпись «Би-Зет» и маркировка двумя красными линиями. Эти линии обозначают отравляющие вещества временно выводящего действия.

«Пять ящиков имели надпись "Си-Эс - РАЙОТ", три - "Си-Ар - РАЙОТ" с нанесением маркировки в виде одной красной полосы, что соответствует веществам раздражающего действия. Груз был размещен на бронемашинах американского производства, которые в составе колонны выдвинулись к линии боевого соприкосновения», - уточнил Кириллов.

Он пояснил, что вагон с химическими веществами отцепили и отправили на территорию Краматорского металлургического завода им. Куйбышева. Там его разгрузили под контролем службы безопасности Украины, а также представителей командования ВСУ.

Также в ходе брифинга Кириллов заверил, что Минобороны России установит и накажет виновных в случае провокации Запада с химоружием на Украине.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов

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