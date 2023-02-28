МО РФ: прибывший в Краматорск поезд с грузом химических веществ сопровождали иностранцы

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По его словам, груз находился в 16 герметичных металлических ящиках, на восьми из которых стоял знак химической опасности, надпись «Би-Зет» и маркировка двумя красными линиями. Эти линии обозначают отравляющие вещества временно выводящего действия.

«Пять ящиков имели надпись "Си-Эс - РАЙОТ", три - "Си-Ар - РАЙОТ" с нанесением маркировки в виде одной красной полосы, что соответствует веществам раздражающего действия. Груз был размещен на бронемашинах американского производства, которые в составе колонны выдвинулись к линии боевого соприкосновения», - уточнил Кириллов.

Он пояснил, что вагон с химическими веществами отцепили и отправили на территорию Краматорского металлургического завода им. Куйбышева. Там его разгрузили под контролем службы безопасности Украины, а также представителей командования ВСУ.

Также в ходе брифинга Кириллов заверил, что Минобороны России установит и накажет виновных в случае провокации Запада с химоружием на Украине.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов