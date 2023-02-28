МО РФ: прибывший в Краматорск поезд с грузом химических веществ сопровождали иностранцы
Вагон с химическими веществами отцепили, отправили на территорию металлургического завода и там разгрузили под присмотром сотрудников Службы безопасности Украины.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
Поезд, перевозивший химические вещества и прибывший в Краматорск 10 февраля, сопровождали иностранные граждане. Об этом глава войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов сообщил на брифинге во вторник, 28 февраля.
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