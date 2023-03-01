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Автоэксперт Моржаретто назвал неудачной новую редакцию ПДД о круговом движении

Алексей Курильченко
10:20 01.03.2023
Правило о круговом движении переписывали уже четыре раза и, скорее всего, его перепишут в пятый раз.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе со «Звездой» раскритиковал новую редакцию Правил дорожного движения, в которой изменился приоритет проезда по круговым перекресткам. Эксперт рассказал, что данное правило редактируется уже в четвертый раз и, скорее всего, его перепишут и в пятый.

«Решили изменить старое советское правило, когда преимущество было у того, кто въезжает на круг. Поэтапно решили изменить на правило, принятое во всем мире, - круг является главным и, въезжая на него, ты должен уступить дорогу. Это не чья-то прихоть, это закон физики - таким образом круг проезжается быстрее и пробки не возникают», - рассказал эксперт.

В России изменять правило решили поэтапно, и первые редакции измененных правил были неудачными. Нынешняя, четвертая формулировка, по мнению Моржаретто, оказалась хуже предыдущей, так как внесли определение о преимуществе едущих по главной дороге.

«Правило, с моей точки зрения, должно звучать так: круг - главный, если въезжаешь на круг - уступаешь дорогу, если нет других знаков», - сказал эксперт.

Напомним, с 1 марта в силу вступили поправки в Правила дорожного движения. Теперь водители должны уступать дорогу круговому движению, въезжая на него с второстепенной дороги. При этом у едущих по главной дороге сохраняется преимущество.

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