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Российские десантники уничтожили группу боевиков в лесном массиве в зоне спецоперации

06:45 10.03.2023
В результате нанесенного огневого поражения украинские националисты спешно отступили, потеряв при этом несколько человек убитыми и ранеными.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы парашютно-десантных подразделений Воздушно-десантных войск. Ивановские десантники уничтожили формирования украинских националистов, которые перемещались вблизи позиций, находящихся под контролем российских бойцов.

В лесном массиве, с наблюдательного поста поступила команда, что к расположению наших военнослужащих приближается группа украинских боевиков. Командование мгновенно приняло решение ликвидировать противника, используя гранатометы и стрелковое оружие. В результате нанесенного огневого поражения радикалы спешно отступили, потеряв при этом несколько человек убитыми и ранеными.

Подобные вылазки подразделений украинских националистов ежедневно фиксируются и пресекаются на всей линии боевого соприкосновения военнослужащими ВДВ.

«Когда мы зашли, они еще не знали, кто здесь. Огрызались, в полный рост ходили, наглели, орали всякие непристойности. В течение пары дней мы узнали, что к чему, разведали обстановку, и уже начали кошмарить их, они уже высовываться перестали. Сейчас их отогнали где-то на полкилометра, при этом мы потерь при прорыве не понесли», - рассказал командир отделения Дмитрий.

Ранее бойцы мобильных групп российских десантников уничтожили наблюдательный пост украинских националистов в зоне спецоперации. На огневой рубеж военнослужащие выдвинулись на армейских мотовездеходах АМ-1. Разведчики ВДВ с помощью квадрокоптера обнаружили укрытую пехоту украинских формирований и приступили к ее уничтожению, ведя огонь из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя», установленного непосредственно на квадроцикле.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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