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Разведчики ВДВ уничтожили позиции националистов из ПТУР «Фагот» и АГС-17 «Пламя»

06:00 07.03.2023
Для перемещения по пересеченной местности военнослужащие используют надежные армейские мотовездеходы АМ-1.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Бойцы мобильных групп российских десантников уничтожили наблюдательный пост украинских националистов в зоне спецоперации. На огневой рубеж военнослужащие выдвинулись на армейских мотовездеходах АМ-1. Разведчики ВДВ с помощью квадрокоптера обнаружили укрытую пехоту украинских формирований и приступили к ее уничтожению, ведя огонь из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя», установленного непосредственно на квадроцикле.

Огонь по противнику ведется короткими очередями с корректировкой с помощью квадрокоптера. После поражения объекта, расчет немедленно сворачивается и меняет огневую позицию во избежание ответного огня со стороны подразделений боевиков киевского режима. В это же время другой расчет на квадроцикле поражает укрепленный блиндаж националистов двумя пусками ракет из противотанкового управляемого ракетного комплекса «Фагот».

«Выполняли задачу по уничтожению из противотанкового управляемого ракетного комплекса наблюдательного поста противника. Также было нанесено поражение из автоматического станкового гранатомета по цели на некотором удалении от переднего края. Поэтому использовали огонь по навесной траектории», - рассказал командир разведывательной роты парашютно-десантного полка с позывным «Звонкий».

Разобрав укрепления врага противотанковыми ракетами, расчет исчез так же быстро, как и появился на огневом рубеже. Это называется «кочующая огневая точка».

Сменив позиции, мобильные группы уничтожают личный состав боевиков с других огневых позиций. Кроме того, разведчики мобильных групп десантников ведут разведку переднего края противника, путей подхода, подвоза боеприпасов, подходящих резервов, а также выявление его огневых точек.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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