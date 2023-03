В стране и мире Spiegel предложил еще одну версию организации атаки на «Северные потоки» Максим Крюков По данным Der Spiegel, организаторы диверсии могли перевозить взрывчатку на 15-метровой парусной яхте модели Bavaria Cruiser 50 «Andromeda». © Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, GlobalLookPress Читайте нас на: Организаторы диверсии на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» могли перевозить взрывное устройство на 15-метровой парусной яхте модели Bavaria Cruiser 50 «Andromeda», которая была арендована на острове Рюген через чартерную компанию. Такую версию изложил немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на осведомленные источники. По данным Reuters, розыск яхты проводился на острове Кристиансе в Дании. «Вчера мне звонил практически весь мир. Мне звонили 87 разных людей», - сказал агентству слова смотритель острова Сорен Тиим Андерсен. Ранее генеральный консул КНР в Белфасте Чжан Мэйфан с иронией высказалась о материале американской газеты The New York Times, посвященному аварии на «Северных потоках», намекнув на заинтересованность к диверсии администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. По ее словам, что публикация NYT с обвинением «проукраинской группировки» внесла неразбериху в ситуацию, однако это не смогло убедить общественность, поскольку некоторые задались вопросом: «Группировка называется администрацией Байдена?». Экспертное мнение и аналитика