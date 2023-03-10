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Снайпер «Ярый» рассказал о заградотрядах киевского режима под Угледаром

Михаил Аброськин
05:44 10.03.2023
По словам снайпера, киевский режим использует расстрельные команды, которые не позволяют мобилизованным украинцам покидать поле боя.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Один из участников боев за Угледар, командир группы снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Ярый», рассказал подробности штурма города. Во время одного из последних наступлений в районе Южных дач нашим военным удалось продвинуться вглубь обороны противника и избежать потерь.

Наступление морпехов прикрывали снайперы, это помогло застать украинских боевиков врасплох. Незаметно продвинувшись вглубь обороны, они ударили с фланга, взяли ключевые позиции и закрепились там. По словам «Ярого», сейчас Киев все чаще бросает в бой неопытных новобранцев.

«Пришли новые подразделения, я так понимаю, это мобилизованные, которых просто кидают в бой. Их оставляют на передке и не дают возможности отойти назад, задерживая их отход расстрельными командами», - рассказал «Ярый».

С начала спецоперации на счету «Ярого» более сотни целей. Сейчас снайпер работает с именной дальнобойной винтовкой «Сумрак». Она может прицельно бить на дистанции более двух километров. Сам стрелок говорит о том, что успешно выполнял задачи, находясь на расстоянии до 1 800 метров.

О службе снайперов в зоне спецоперации «Ярый» рассказывал и ранее. С его слов, стрелки держат врага в тонусе, наводят прицел не только на живую силу противника но и на пулеметные и орудийные расчеты.

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