Сковать врага страхом: российский снайпер рассказал о задачах в зоне СВО

Российские военные ликвидируют на передовой вражеских снайперов, корректировщиков огня, операторов БПЛА и другие цели.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские снайперы на передовой специальной военной операции наводят прицел на пулеметные и орудийные расчеты, и даже артиллерию, а также постоянно держат врага в тонусе. Об этом «Звезде» рассказал командир группы снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Ярый».

В задачи снайперов входит ликвидация пулеметных и орудийных расчетов, живой силы противника. Нередко снайперы наводят цель и на артиллерию. Кроме того, меткие стрелки постоянно держат врага в страхе.

«Внушение страха противнику. О том, что выходить свободно нельзя. Перемещаться в магазин, в туалет, выходить из окопа или из дома, укрытия тоже нельзя. Уничтожение наблюдателей, корректировщиков, операторов БПЛА, а также создание условий для ведения наступления», — рассказал «Ярый».

Ранее «Звезда» показала, как в зоне СВО работают российские саперы. Группу разминирования ради безопасности всегда сопровождают стрелки и боевая машина с аппаратурой, подавляющей сигналы радиоуправляемых фугасов.