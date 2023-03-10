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Бойцы ЗРК «Тор» показали, как «ловят» ракеты и БПЛА боевиков в зоне спецоперации

Анатолий Бородкин
07:19 10.03.2023
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2У» может стрелять одновременно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2У» в круглосуточном режиме «сканируют» небо в зоне поведения специальной военной операции. Как только в воздухе появляется объект, который не отвечает на запрос «свой-чужой», его берут на сопровождение и готовы уничтожить.

«Тор» может стрелять одновременно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной. Командир оценивает угрозу с помощью показателей на приборах или даже может разглядеть ее в мощную камеру.

«Я отработал много целей разных, но конкретно на данной позиции - это ракеты РСЗО и беспилотники. Сложнее из этого, конечно же, РСЗО, потому что средняя скорость полета ракеты составляет 350 метров в секунду, за это время ее нужно поймать, определить, что это ракета РСЗО и уничтожить. Порой, в силу своей формы, ракету не так легко обнаружить - для этого требуется некоторое количество опыта», - сказал командир расчета с позывным «Воля».

Ранее начальник центра гарантийного и сервисного обслуживания АО «ИЭМЗ "Купол"» Дмитрий Кочуров сообщил «Звезде», что на восстановление поврежденного зенитного ракетного комплекса «Тор» в среднем требуется около 2-2,5 суток. Он отметил модульность конструкции, которая позволяет производить быстрый ремонт ЗРК.

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