В «Куполе» заявили, что на восстановление поврежденного «Тора» уходит около двух суток

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Начальник центра гарантийного и сервисного обслуживания АО «ИЭМЗ "Купол"» Дмитрий Кочуров сообщил «Звезде», что на восстановление поврежденного зенитного ракетного комплекса «Тор» в среднем требуется около 2-2,5 суток.

«В среднем мы восстанавливаем одно изделие в течение двух, максимум - двух с половиной суток. Это достаточно хороший показатель. Сама конструкция изделия такова, что она позволяет производить ремонт модульный. Модуль, вышедший из строя, заменяется на работоспособный. Вышедший из строя отправляется на предприятие для ремонта», - сказал Кочуров.

Стоит заметить, что в этой статистике речь в любом случае идет о серьезном ремонте - ведь подбитую машину транспортируют на завод, когда ее не получается починить в войсках своими силами.

В российские войска «Тор-М2» заступил на дежурство в 2016 году. С тех пор весь мир увидел его уникальную боеспособность. Недаром в последнее время значительно возрос спрос на экспортные модификации комплекса за рубежом. Машина способна работать практически в любых климатических условиях.

Ранее работник завода «Купол» Олег рассказал о сотнях километров проводов внутри ЗРК «Тор».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов