Haaretz: Израиль остановит выплаты пособий украинским беженцам

Также в ближайшие месяцы будут прекращены выплаты, которые были санкционированы израильским кабминов в апреле прошлого года для помощи иммигрантам с Украины, из России и Белоруссии.

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Израильские власти приняли решение прекратить выплаты ежемесячных пособий беженцам из Украины. Об этом пишет местная газета Haaretz.

«Выплата специальной ежемесячной субсидии украинским беженцам будет остановлена в феврале, поскольку срок действия временного распоряжения, санкционировавшего это, истек, а уполномоченное министерство не намерено продлевать распоряжение», - говорится в публикации.

Как сообщает старейшее израильское издание, в общей сложности около двадцати четырех тысяч украинских беженцев обратились хотя бы за одним ежемесячным платежом указанного гранта с начала проведения специальной военной операции. Кроме того, в ближайшее время будут остановлены выплаты, которые были санкционированы израильским кабминов в апреле прошлого года для помощи иммигрантам с Украины, из России и Белоруссии, в короткие сроки переехавшим в Израиль без своих вещей.

Ранее стало известно, что в польском Люблине местные жители избили семью украинских беженцев. По словам пострадавшей, двое поляков подошли к ней, ее 27-летней дочери и 13-летнему сыну на остановке и попросили закурить. Услышав их украинский акцент, мужчины стали вести себя агрессивно и выкрикивать призывы беженцам покинуть Польшу. После словесной перепалки они избили всех членов семьи.