Экипажи бронетехники ЦВО отработали действия при наступлении в тылу СВО

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Министерство обороны России опубликовало видео боевой подготовки экипажей бронетехники Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Экипажи бронетехники мотострелкового соединения ЦВО отрабатывают действия в наступлении при поддержке противотанковых ракетных комплексов на полигоне в тыловом районе СВО.



Механики-водители боевых машин БМП-2 приводят технику к нормальному бою, учатся быстро занимать огневой рубеж, отстреливать дымовую завесу и отходить. Совместно с экипажами БМП подготовку проходят расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С». Они отрабатывают навыки быстрого уничтожения вражеских танков и долговременных укреплений.

Ранее курсантские экипажи БМП-2 уничтожили условного противника на сибирском полигоне. Цели, по которым курсанты вели огонь, находились на удалении до 1,5 километра. Всего на учениях были задействованы более 50 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.