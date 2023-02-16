Курсантские экипажи БМП-2 уничтожили условного противника на сибирском полигоне

Всего на занятиях были задействованы более 50 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.

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Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища провели практические занятия на полигоне в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Военнослужащие стреляли из вооружения БМП-2 по мишеням, имитирующим противника. Цели, по которым курсанты вели огонь, находились на удалении до 1,5 километра. Также военнослужащие выполнили нормативы по огневой подготовке, загрузке неполного боекомплекта, снаряжению магазинов и лент.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. Экипаж машины состоит из механика-водителя, оператора-наводчика и командира. Также в машине перевозится десант из семи человек. Имеется на вооружении 30-мм автоматическая нарезная пушка и 7,62-мм пулемет.

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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов