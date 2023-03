В стране и мире FT: Минфин США призвал крупнейших трейдеров вновь начать торговать нефтью из РФ Максим Крюков По данным газеты Financial Times, несмотря на то, что власти США не запрещали торговлю российской нефтью в рамках ценового потолка, крупнейшие нефтетрейдеры не хотели связываться с ней. © Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Global Look Press Читайте нас на: Министерство финансов Соединенных Штатов Америки в частном порядке выступило с обращением к крупнейшим сырьевым трейдерам, в котором призвало не отказываться от заключения сделок с российскими поставщиками нефти, которая торгуется с установленным ценовым лимитом. Об этом пишет деловая газета Financial Times, ссылаясь на свои источники. По данным издания, представители американского финансового ведомства встретились с менеджерами трейдерских компаний Trafigura и Gunvor. Как отметил автор материала, несмотря на то, что Вашингтон не запрещал торговлю нефтью из России в рамках ценового потолка, крупнейшие нефтетрейдеры опасались связываться с ней. «Американцы активно призывали нас вновь начать торговлю (российским сырьем - прим. ред.)», - приводит слова одного из участников переговорного процесса РИА Новости. Ранее стало известно, что страны G7 в марте планируют пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть. Эмбарго на поставки российской нефти по морю в страны ЕС, G7 и Австралию вступило в силу 5 декабря 2022 года. Потолок цен на российскую нефть западные страны установили на уровне $60 за баррель. Россия заявила, что не будет поставлять сырье странам, участвующим в механизме потолка стоимости. Экспертное мнение и аналитика