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Россия запросила на 14 марта заседание СБ ООН по проблеме русофобии

Сергей Лебедев
21:26 10.03.2023
Имена докладчиков пока не раскрываются, чтобы они не подвергались давлению.
Россия запросила на 14 марта заседание СБ ООН по проблеме русофобии
© Фото: Manuel Elías, UN Photo, GlobalLookPress
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проблеме русофобии, как фактора мешающего разрешению украинского кризиса. Об этом сообщил первый заместитель Постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Пройдемся и по русофобии как на Украине, так и на Западе», - написал дипломат в своем Telegram-канале.

Дмитрий Полянский добавил, что имена докладчиков озвучат накануне заседания. Это сделают для того, чтобы они не подвергались давлению.

Напомним, недавно российское посольство в Лондоне обратилось с призывом прекратить русофобскую пропаганду из-за роста числа преступлений в отношении россиян в Великобритании. В диппредставительстве считают необходимым проведение расследования всех инцидентов, которые связаны с выражением ненависти к русскоязычным. Всех виновных необходимо привлечь к ответственности.

Ранее телеканал Sky News сообщил об увеличении числа преступлений в отношении россиян по причине национальной ненависти. В основном это оскорбления и угрозы, но они нередко сопровождаются нанесением физического и материального ущерба. 

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