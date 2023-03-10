Россия запросила на 14 марта заседание СБ ООН по проблеме русофобии
проблеме русофобии, как фактора мешающего разрешению украинского кризиса. Об этом сообщил первый заместитель Постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.
«Пройдемся и по русофобии как на Украине, так и на Западе», - написал дипломат в своем Telegram-канале.
Дмитрий Полянский добавил, что имена докладчиков озвучат накануне заседания. Это сделают для того, чтобы они не подвергались давлению.
Напомним, недавно российское посольство в Лондоне обратилось с призывом прекратить русофобскую пропаганду из-за роста числа преступлений в отношении россиян в Великобритании. В диппредставительстве считают необходимым проведение расследования всех инцидентов, которые связаны с выражением ненависти к русскоязычным. Всех виновных необходимо привлечь к ответственности.
Ранее телеканал Sky News сообщил об увеличении числа преступлений в отношении россиян по причине национальной ненависти. В основном это оскорбления и угрозы, но они нередко сопровождаются нанесением физического и материального ущерба.