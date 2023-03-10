Bloomberg: Турция запретила транзит в Россию санкционных товаров с 1 марта

Отмечается, что экспорт товаров в РФ за год вырос почти в два раза.

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Власти Турции запретили транзит санкционных товаров в Россию через свою территорию с 1 марта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

«Экспорт Турции в Россию вырос до 9,3 миллиарда долларов в 2022 году с 5,8 миллиарда долларов годом ранее», - отмечается в статье.

Напомним, накануне стало известно, что таможенная система Турции начала блокировать оформление транзита санкционных грузов в России. Эксперты считают, что причиной этого может быть США.

Сейчас российское посольство в Анкаре взаимодействует с властями Турции в связи с блокировкой транзита товаров. В дипломатическом представительстве выразили надежду на то, что в ближайшее время ситуация разрешится.