Посольство РФ выясняет, почему Турция заблокировала транзит части грузов в Россию

В дипмиссии выразили надежду на то, что в ближайшее время ситуация разрешится.

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Российское посольство в Анкаре взаимодействует с властями Турции в связи с блокировкой транзита товаров, идущих на территорию России, сообщили в дипломатической миссии «Известиям».

«Посольство и торгпредство ведут работу по выяснению обстоятельств и подоплеки обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний. Находимся в контакте с турецкими властями», - заявили в посольстве.

В российском дипломатическом представительстве выразили надежду на то, что в ближайшее время ситуация разрешится.

По мнению общественного деятеля Михаила Горяного, причиной внезапной блокировки Анкарой транзита товаров по параллельному импорту в Россию мог стать недавний визит в страну госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.