Зеленский заявил о гибели одного из лидеров «Правого сектора»* Коцюбайло

Дмитрий Коцюбайло принимал участие в событиях «евромайдана», а также воевал в Донбассе с 2014 года.

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Один из главарей «Правого сектора»*, герой Украины Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи ликвидирован под Артемовском. О его смерти 7 марта в своем Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Сегодня в бою погиб... Дмитрий Коцюбайло», - сказал он в видеообращении.

Коцюбайло был один из лидеров националистического движения «Правый сектор»*, принимал участие в событиях «евромайдана», а также воевал в Донбассе с 2014 года.

* «Правый сектор» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.