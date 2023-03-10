Москвича, столкнувшего под поезд подростка, заключили под стражу

Ранее против него было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: Прокуратура Москвы

Суд на два месяца заключил под стражу мужчину, беспричинно толкнувшего под поезд подростка в московском метро.

Ранее против него было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Обвиняемый во время допроса признал свое вину.

«Суд избрал в отношении 61-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство юноши в метро, меру пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Как утверждается, москвич будет находиться под стражей два месяца - до 9 мая 2023 года.

Ранее Дептранс Москвы опубликовал шокирующее видео с камер наблюдения. На них мужчина сталкивает под пребывающий состав подростка, стоящего у края платформы.

Школьник выжил и даже не пострадал. Его уже выписали из медицинского учреждения.

Впоследствии выяснилось, что обвиняемый уже неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью. Следовали изъяли документы из медучреждения, чтобы изучить их.