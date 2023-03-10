Следователи изъяли документы из больницы, где лечился толкнувший под поезд подростка москвич

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Следователи изъяли документацию из психиатрической больницы, где проходил лечение мужчина, толкнувший подростка под поезд в московском метро. Об этом говорится в сообщении столичного ГСУ СК.

«Столичными следователями изучается изъятая документация из медицинского учреждения, где последний проходил лечение», - заявили в Следственном комитете.

Напомним, накануне в столичной подземке мужчина 1961 года рождения беспричинно столкнул 15-летнего школьника под пребывающий состав. Подросток чудом выжил и даже не пострадал. По данным СМИ, он успел сгруппироваться перед тем, как упал.

Мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, обвиняемый признал вину. Предварительно установлено, что он уже не раз обращался в медучреждение за психиатрической помощью.