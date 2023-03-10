Уголовное дело возбудили против подростка после драки в московской школе
В результате потасовки пострадавший школьник попал в больницу.
© Фото: Прокуратура Москвы
В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после драки в московской школе. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Ранее столичная прокуратура опубликовала видео потасовки в школьном коридоре. На кадрах был запечатлен момент драки старшеклассников в школе на востоке города.
В результате пострадавший в схватке подросток попал в больницу. По информации СМИ, он находится в реанимации, ему предстоит операция.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")», - говорится в сообщении.
Следствием было установлено, что между школьниками ранее уже возникали ссоры, они неоднократно конфликтовали.