Уголовное дело возбудили против подростка после драки в московской школе

В результате потасовки пострадавший школьник попал в больницу.

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В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после драки в московской школе. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Ранее столичная прокуратура опубликовала видео потасовки в школьном коридоре. На кадрах был запечатлен момент драки старшеклассников в школе на востоке города.

В результате пострадавший в схватке подросток попал в больницу. По информации СМИ, он находится в реанимации, ему предстоит операция.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")», - говорится в сообщении.

Следствием было установлено, что между школьниками ранее уже возникали ссоры, они неоднократно конфликтовали.