Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
На востоке Москвы два школьника подрались на территории образовательного учреждения, один из них был госпитализирован. Об этом сообщает прокуратура Москвы. Также были опубликованы кадры стычки.
«Утром 9 марта в результате драки между двумя учениками 2006 года рождения один из них госпитализирован», - говорится в сообщении.
По данным РИА Новости, пострадавший находится в реанимации, его готовят к оперативному вмешательству.
Между школьниками, по информации СК, уже не раз возникали конфликты. В столичном ГСУ Следственного комитета сообщили, что началась доследственная проверка.
В настоящий момент в школе, где произошла драка, работают следователи. Они опрашивают директора, учителей и детей, которые видели случившееся.
Ранее в подмосковных Химках во время конфликта между двумя школьницами одна нанесла множество ножевых ранений другой.