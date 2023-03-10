Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией

По данным следствия, школьники не раз ссорились, между ними уже возникали конфликты.

© Видео: Прокуратура Москвы © Фото: Прокуратура Москвы

На востоке Москвы два школьника подрались на территории образовательного учреждения, один из них был госпитализирован. Об этом сообщает прокуратура Москвы. Также были опубликованы кадры стычки.

«Утром 9 марта в результате драки между двумя учениками 2006 года рождения один из них госпитализирован», - говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, пострадавший находится в реанимации, его готовят к оперативному вмешательству.

Между школьниками, по информации СК, уже не раз возникали конфликты. В столичном ГСУ Следственного комитета сообщили, что началась доследственная проверка.

В настоящий момент в школе, где произошла драка, работают следователи. Они опрашивают директора, учителей и детей, которые видели случившееся.

Ранее в подмосковных Химках во время конфликта между двумя школьницами одна нанесла множество ножевых ранений другой.