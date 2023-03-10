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Глава МИД РФ Лавров заявил, что протесты в Грузии напоминают киевский «майдан»

Тимур Шерзад
15:07 10.03.2023
Министр иностранных дел России подчеркнул, что грузинский закон об иноагентах был всего лишь поводом, чтобы начать попытку силовой смены власти.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что протесты в Грузии напоминают киевский «майдан». Он сделал это в интервью программе «Большая игра».

«Очень похоже на киевский "майдан". Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере всего 20% от своего бюджета, был лишь поводом для того, чтобы начать в общем-то попытку силовой смены власти», - подчеркнул Лавров. 

Кроме этого, Сергей Лавров добавил, что реакция на происходящее Жозепа Борреля, возглавляющего дипломатию ЕС, это очевидное лицемерие. 

Ранее Лавров заявил, что Запад оказывает давление на африканские страны, которые хотят участвовать в саммите Россия - Африка.

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