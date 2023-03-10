Рогов сообщил о семи взрывах в районе промзоны у ЗАЭС

По предварительным данным, националисты наносили удары из тяжелой артиллерии образца НАТО.

© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, GlobalLookPress

Украинские националисты обстреляли город Энергодар, в котором находится самая крупная в Европе атомная электростанция - Запорожская АЭС. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Энергодар под огнем боевиков ВСУ! В городе энергетиков... слышны взрывы», - написал он в своем Telegram-канале.

С его слов, не менее семи звуков прилетов раздалось в районе промышленной зоны и набережной.

Предварительно стало известно, что националисты наносили удары по городу, используя тяжелую артиллерию образца НАТО.

В минувшую среду, 8 марта, сообщалось, что украинский беспилотник нанес удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара.