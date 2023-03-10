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В МО РФ назвали верхом безрассудства работы США по усилению патогенных свойств возбудителей

15:24 10.03.2023
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов отметил, что в Бостонском университете проводятся работы по созданию искусственных вирусов с повышенным риском поражения человека.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов в ходе брифинга назвал верхом безрассудства работы Соединенных Штатов по усилению патогенных свойств возбудителей.

«Проведение работ в Бостонском университете по усилению патогенных свойств возбудителей, в том числе COVID-19... и созданию искусственных вирусов с повышенным риском поражения человека представляется верхом безрассудства», - сказал он.

Кириллов подчеркнул, что проведение работ Вашингтоном по данному направлению является легкомысленным с учетом заявлений ВОЗ о вспышках лихорадок Марбург, Ласса, сибирской язвы и холеры в разных уголках мира. Также нельзя было не принять во внимание крайне тяжелую ситуацию с экономически значимыми заболеваниями животных, в том числе с африканской чумой свиней, ящуром и др.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты указал на то, что ни один из фактов об американских биоисследованиях, которые были озвучены российским военным ведомством, так и не был опровергнут.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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