Начальник войск РХБЗ указал, что, по словам экс-сотрудницы Pfizer Карен Кингстон, продукция этой компании «по определению является биологическим оружием».

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Минобороны России заявило, что в компании Pfizer признают проведения исследований «направленной эволюции» ради того, чтобы извлечь большую прибыль. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Он отметил, что сенат Конгресса США обратился с запросом к Минздраву и попытался дать оценку достоверности сведений от директора компании Pfizer по исследованиям и разработкам Джордана Уокера, оказавшихся в распоряжении организации Project Veritas. Уокер якобы заявил, что компания использует возможность проведения исследования «направленной эволюции» с целью повышения эффективности вакцин. Начальник войск РХБЗ процитировал его, говоря о подходах к разработке препаратов.

«Почему бы нам не изменить вирус самим, чтобы мы могли упреждающе разрабатывать новые вакцины», - сказал он.

Между тем бывшая сотрудница Pfizer Карен Кингстон заявила, что продукция этой компании «по определению является биологическим оружием», добавил Кириллов.

Также на брифинге, посвященном военно-биологической деятельности США, Кириллов заявил, что официальный Киев сотрудничает с Вашингтоном по передаче опасных патогенов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.