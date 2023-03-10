В России могут начать строительство деревянных девятиэтажек

Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что необходимая документация уже подготовлена.

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В России могут начать строительство деревянных девятиэтажных домов. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе «Парламентского диалога». По его словам, необходимая документация уже подготовлена. Сейчас она проходит экспертизу.

«Было выдано положительное заключение государственной экспертизы, причем федеральной экспертизы, для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие такого деревянного строительства», - добавил глава Минстроя РФ.

Ирек Файзуллин заявил, что деревянное домостроение в России имеет большой потенциал. Сейчас уже ведется строительство четырехэтажных домов из дерева.

Ранее стало известно, что в РФ хотят заменить бумажные платежки за услуги ЖКХ на электронные. С подобной инициативой выступил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Соответствующее письмо направлено в Минстрой России. При этом в РЭО предложили сохранить бумажные платежки для пенсионеров.